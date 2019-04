Anchayhua FC defenderá liderato de la tabla de la liga de Ayacucho

Síguenos en Facebook

La oncena de Anchayhua FC defenderá su liderato en la tabla de posiciones enfrentando a su similar FC Rancha, este domingo a las 15:40 horas en el estadio de la Residencia de Estudiantes de la Unsch, por la cuarta fecha de la Liga de Fútbol de Ayacucho.

El cuadro ‘naranja’ ha sumado a la fecha nueve puntos en la tabla, marcha invicto y desea seguir manteniendo esa racha, mientras que su rival va en el octavo lugar, con una pérdida y dos empates.

En los otros encuentros, a partir de las 8:00 horas, se enfrentarán: GUE Mariscal Cáceres Vs. Señor de los Milagros, Percy Berrocal Vs. Hijos de Vilcanchos FC, Unsch Vs. Juventud Gloria y Team Progreso Vs. Deportivo Huáscar.

El presidente de la liga de Ayacucho, Alipio Palomino, agradeció la predisposición del campo al catedrático Juan Pariona.