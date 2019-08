Arrancó el campeonato nacional de básquet sub 14

Síguenos en Facebook

Ayer en el coliseo cerrado Ciudad de Caracas dio inicio el campeonato nacional de básquet, categoría sub 14 varones. La escuadra ayacuchana debutó con triunfo ante el representativo de Huánuco.

En partido de infarto los locales lograron remontar el marcador y en los último minutos se quedaron con la victoria (44-42).

Antes del cierre de esta edición los ayacuchanos se alistaban para enfrentarse al cuadro de Quillabamba.

DUELOS. Hoy continuará con cotejos de este importante evento deportivo, se jugará mañana y tarde.

A partir de las 8:30 horas se enfrentarán: Quillabamba Vs. Trujillo, Huaral Vs. Huacho, Chincha Vs. Arequipa y Juliaca Vs. Ayacucho.

Mientras que en la tarde, a partir de las 17:00 horas, entran en competencia: Huánuco Vs. Quillabamba, Huaral Vs. Arequipa, Trujillo Vs. Juliaca y Wanchaq Vs. Chincha.

Mañana continuarán los cotejos de eliminatoria a partir de las 8:00 horas en el mismo escenario deportivo. Juegan: Huacho Vs. Arequipa, Huánuco Vs. Juliaca, Ayacucho Vs. Trujillo y Wanchaq Vs. Huaral.

En horas de la tarde se disputarán las semifinales y finales de esta competencia.

“Se ha visto un buen nivel competitivo y los deportistas de la selección de Ayacucho están respondiendo a las exigencias. Estos encuentros son toda una fiesta deportiva, invitamos a la población ayacuchana pueda venir al coliseo Ciudad de Caracas, para presenciar estos encuentros”, señaló el presidente de la Liga Distrital Mixta de Básquet de Ayacucho (LDMBA), Gerardo Manuel.