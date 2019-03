Ayacuchana gana medalla de oro en campeonato nacional

Síguenos en Facebook

Ayacuchana Andrea Tacas Cárdenas se coronó con el primer lugar del campeonato nacional juvenil de ajedrez Blitz, en la categoría sub 14.

Este es el primer título de ajedrez que Ayacucho gana en un torneo de alto nivel, la referente local se midió con departamentos como Lima, Huánuco, Chiclayo, Ica y Cusco.

“Tratamos hace tres años de trabajar de manera efectiva de representar con ahínco en este deporte, en todo lo que es los campeonatos a nivel regional y nacional. A veces las autoridades no le dan importancia a este noble deporte, asistimos por un espíritu y amor propio, he tocado muchas puertas, incluyendo el gobierno regional, la municipalidad, siempre se me ha negado, las gestiones anteriores”, dijo el padre de la niña.