Ayacuchanos quedaron listos para competir en los Bolivarianos

Los cuatro atletas ayacuchanos que serán parte del IV Campeonato Bolivariano de Kickboxing 2019 quedaron listos para ser parte de esta competencia, la misma que se desarrollará del 8 al 11 de agosto en Venezuela.

Los atletas locales que conforman esta lista son: César Ramírez Lara, Nieves Ramírez Lara, Josue Segovia Gutiérrez Juan Manuel Torres Tineo. A ellos se le suma como dirigente el ayacuchano, Rubén Lara.

Los atletas viajan hoy en la noche a Lima y mañana, junto con otros seis atletas nacionales, se enrumbará hacia el país de competencia.

LA PALABRA. César Ramírez Lara, atleta que competirá en la categoría Low Kick 51 kilogramos, reconoció que será una competencia bastante dura, en la que cada uno ha trazado un objetivo específico, por ejemplo la de él es recuperar el primer lugar que ocupó el 2017.

“El 2017 me quedé con la de medalla de oro, pero el 2018 no la pude conservar y me tuve que conformar con el segundo lugar y en esta competencia quiero recuperar el primer lugar”, señaló.

Asimismo, Ramírez Lara destacó el seleccionado de Venezuela, pese a a crisis por la que está atravesando su país, tiene buenos deportistas y conserva su nivel competitivo.

Finalmente pidió a la población que los apoyen y a las autoridades que no sigan indiferentes. “Las autoridades que deberían dar más por el deporte competitivo, para cosechar más frutos”.