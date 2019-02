Ayacuchanos se alistan para regional de ajedrez

Síguenos en Facebook

Siete referentes ayacuchanos pertenecientes al Colectivo Juvenil de Ayacucho pidieron apoyo para participar en el I Campeonato Regional de Ajedrez, el mismo que se desarrollará en Ica del 22 al 24 de febrero.

Las categorías que entrarán en competencia son la sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18. Los referentes locales buscan imponerse en la competencia y de esta forma clasificar a la etapa nacional de estas competencias.

“Ojalá las autoridades, empresas ayacuchanas nos puedan ayudar con los pasajes e inscripción para este campeonato. Los que puedan dar ‘un granito de arena’ nos pueden contactar llamando al 921086793”, dijo uno de los representantes de la delegación deportiva.