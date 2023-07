El presidente del barrio de Mollococha (Parinachocas) Amílcar Álvaro Espinoza calificó con 2 de 10 puntos los primeros seis meses de gestión del alcalde de la Municipalidad Provincial de Parinacochas Yony Reyes Anampa, puesto que dijo que su sector se encuentra olvidado por las diferentes autoridades pese a tener varias necesidades urgentes.

“Este barrio ha sido olvidado más de 30 años, el 41% de la población carece de agua y desagüe, y es realmente increíble que esto ocurra en pleno siglo XXI. Igualmente, no tiene pistas y veredas”, manifestó el dirigente al describir las principales carencias de la jurisdicción.

Asimismo, dijo que el antiguo puente de piedra Manuel Prado ubicado a media cuadra de la plaza Jorge Chávez, se encuentra olvidado y ahí han ocurrido siete accidentes con heridos de gravedad porque la estructura no tiene barandas y carece de alumbrado público.

“Vamos a hacer el llamado correspondiente a nuestras autoridades, a nuestro alcalde y regidores actuales que den una mirada al barrio de Mollococha porque anteriormente diferentes autoridades que han pasado nunca han dado una mirada”, completó el representante de Mollococha que agrupa a 700 familias.

Indicó que alistan una marcha de protesta para reclamar a las autoridades su intervención en la construcción de obras y dotación de servicios, puesto que recientemente con la presión social lograron la intervención de la comuna provincial en la limpieza de vías

Álvaro Espinoza explicó que le otorga 2 de 10 puntos a la autoridad municipal porque días atrás envío maquinaria para la limpieza y riego de las vías, pero no ha hecho nada más: “Pido equidad porque el barrio de Mollococha es parte de Coracora, no solo otros barrios, espero que no lo tomen a mal”, precisó.

Finalmente, mencionó que unas de las obras más importantes que requiere la provincia es la construcción de un terminal terrestre.