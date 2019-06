Ayacucho enfrenta hoy a Santos FC en primera fecha de Copa Bicentenario

Síguenos en Facebook

Tras algunos días de receso el cuadro de Ayacucho FC sale nuevamente al campo a enfrentar un nuevo reto: La Copa Bicentenario. En esta primera fecha los dirigidos por Mario Viera se enfrentarán a Santos FC, a las 15:30 horas en el estadio municipal de Nazca.

Aunque este torneo no le resulta muy atrayente al técnico de los ‘zorros’, dijo que servirá para continuar poniendo ‘a punto’ a su equipo y que se mantengan en competitividad.

“La Copa Bicentenario no me atrae ese torneo, además, que es medio raro, en nuestra llave somos cuatro equipos y solo estamos una vez de local, no sé cómo se armó, pero hay que jugarlo, nos va servir para continuar poniéndonos a punto, para que otros jugadores tengan competencia, evaluar y por qué no ganarlo”, dijo el técnico.

DETALLES. Se sabe que durante esta semana los integrantes del cuadro libertador estuvieron preparando la estrategia para poder enfrentar los partidos que será parte de este nuevo torneo. Todos quedaron listos, prestos y bastante motivados para este duelo. Viera contará con todo su plantel, salvo Kevin Sandoval que finalizó su participación con el club de los ‘zorros’, pues Sporting Cristal, club del que venía a préstamo, decidió pedirlo para que juegue con ellos.

Siguiendo esta línea el posible once titular estaría conformado por: Éxar osales, Christian Laura, Diego Minaya, Hugo Souza, Luis Trujillo, Tarek Carranza, Éver Chávez, Robert Ardiles, Cristian Mejía, Carlos Preciado y Mauricio Montes.

Es importante señalar que estos días de receso no sólo sirvió para poder mejorando los dotes futbolísticos de cada uno de los integrantes del club ayacuchano, también emprendieron actividades de confraternidad para unir al plantel.