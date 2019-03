Ayacucho está dejando de gastar presupuesto de obras por impuesto

Síguenos en Facebook

Ayacucho es una región de múltiples necesidades, todos los gobernantes se llenan la ‘boca’ señalando que las necesidades son muchas en cada provincia, distrito, sin embargo, se dan el lujo de no usar casi nada del dinero que se les asigna por obras por impuesto.

En el tope que le dieron a Ayacucho, la cual se asigna en junio de cada año, se tiene 223 millones de soles, de los cuales el año pasado solo Andrés Avelino Cáceres hizo uso de este, pero ello fue en mínima parte.

“Estas obras por impuesto les permite a los gobiernos ejecutar proyectos de inversión pública que hoy no disponen de presupuesto, puede ejecutar proyectos que están fuera del presupuesto de este año. Da un tope con el cual una empresa privada te puede financiar, en Ayacucho no se ha usado este tope y para nosotros es importante promover que gasten, las gestiones anteriores no priorizaron este tema”, señaló el asesor técnico de Obras por Impuesto de Proinversión, Oscar Rosales.

DETALLES. La institución pública que tiene mayor presupuesto del tope mencionado es el Gobierno Regional de Ayacucho, ellos poseen 78 millones de soles, mientras que para los gobiernos locales (provinciales y distritales) hay 140 millones. En junio de este año se aperturará un nuevo tope para la región.

A raíz del poco interés y el poco gasto que ejecutó la región, los representantes de Proinversión ofrecieron ayer una charla y destacaron que este año el GRA tiene una mejor predisposición en este tema.

“El punto de partida es la priorización de proyectos que se ejecutarán por obras por impuesto, ello mediante un acuerdo de concejo, a partir de ahí hay una serie de procedimientos que establece la norma, una de las claves es la articulación con la empresa privada financista”, dijo Rosales sobre los requisitos que demanda este procedimiento.

Las universidades públicas también pueden requerir el presupuesto.