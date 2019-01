Ayacucho FC pasó primera prueba de amistosos

Síguenos en Facebook

El plantel ayacuchano salió airoso en su primer duelo amistoso de la pretemporada 2019, se impuso 2-1 ante Universidad San Martín en la capital.

El entrenador del cuadro de los ‘zorros’ destacó este resultado, sin embargo, fue consciente en reconocer que se tiene que seguir mejorando, ya que al equipo todavía le cuesta salir de la marca a presión.

“San Martín no nos dejó tanto, nos presionó, no nos dejó jugar en todo momento y eso nos dificultó, jugamos contra un equipo que le sacó la mayor cantidad de puntos a Cristal en el torneo, no era fácil poder salir jugando, en eso tenemos que trabajar”, manifestó el técnico uruguayo.

A PRUEBA. Con respecto a que, si este duelo lo está ayudando a poder definir al once titular para enfrentar el primer partido ante Mannucci, señaló que todos están a prueba, está viendo las habilidades de cada uno de sus jugadores y en cada encuentro amistoso que enfrenten usará nueva gente. “La idea es que en este partido entró un grupo, la próxima será otro diferente y en el tercer partido otro grupo distinto”.

Viera agregó que quince días antes de iniciar con los duelos de la Liga 1 hará el bosquejo de su posible once titular y trabajará con él, por el momento sigue evaluando a cada uno de sus ‘pupilos’.

Sin embargo, el técnico no fue el único que se mostró satisfecho con el resultado de ayer y con los partidos programados en Lima, los miembros de su comando igual resaltaron los cotejos.

“Hoy jugamos ante San Martín y nos fue bien. En estos días jugamos con Boys y sacaremos más conclusiones. El objetivo de Ayacucho es un torneo internacional, ya no queremos pelear la baja”, expresó Johnny Vegas.