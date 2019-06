Ayacucho FC y SUM se enfrentan en duelo de fondo

Síguenos en Facebook

Las oncenas de Ayacucho FC y Sport Unión Mercedes (SUM) se enfrentan en partido de fondo, mañana a las 15:00 horas en el estadio de la Residencia de Estudiantes de la Unsch, por la séptima fecha del campeonato de fútbol femenino.

Ambos elencos se posicionan entre los primeros lugares en la tabla de posiciones y buscarán a toda costa los tres puntos, para ir escalando en el acumulado.

Mientras que en los otros encuentros, a partir de las 9:00 horas, se enfrentarán: Unsch Vs. AFC Strong Scalu, Deportivo Percy Berrocal Vs. Jesús Nazareno y Real Victoria Vs. CD Independiente.

Es importante señalar que este evento deportivo es organizado por la comisión de fútbol femenino de la Liga Departamental de Fútbol de Ayacucho (LDFA).