Ayacucho no creció económicamente

Síguenos en Facebook

Hace algunos días el Instituto Peruano de Economía sacó el ranking de las ciudades más competitivas, en esta lista Ayacucho aparece en el puesto 15. El gerente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ayacucho (CCITA), Iver Quispe, califica esta posición como regular, sin embargo, se tiene seguir avanzando.

Una de las razones del por qué la región aparece en el puesto en mención es que durante estos años no creció económicamente, si bien es cierto se han formado nuevas pequeñas empresas, no se tiene un producto bruto interno (PBI) significativo a nivel nacional.

“Actualmente estamos con el PBI nacional del 1%, lo cual no es significativo, es ahí donde debemos trabajar, en la industralización de nuestros productos, no solo es sacar a través de productos con bajo valor agregado, se tiene que trabajar en el parque industrial que el gobierno central le está dando una mirada, el Gobierno Regional de Ayacucho (GRA) tiene terrenos que no está utilizando”, manifestó Quispe sobre el particular.

Sin embargo, pese a que la necesidad del parque industrial se advirtió hace años la exgestión, dirigida por Wilfredo Oscorima, le brindó poca importancia, incluso el mismo campo ferial de Canaán fue abandonado y no se impulsó ningún proyecto de inversión para su mejora, es así que este año se correría el riesgo de perderlo y que vuelva a la administración del Ministerio de Agricultura, por el incumplimiento de convenio con esta última. Por si eso no fuera poco, para este año la Gerencia de Desarrollo Económico del gobierno regional no cuenta con ningún proyecto y mucho menos presupuesto, es por esta razón que están trabajando ideas de proyecto para el próximo año. Si el GRA quiere subir en la cifras de competitividad tendrá que dar más énfasis en estos aspectos.

MÁS OBSERVACIONES. Lo laboral, es otro de los sectores donde se tiene dificultades, según el CCITA más del 80% de los ayacuchanos trabajan en la informalidad y sin las condiciones que manda la Ley. “Se necesita crear fuentes de trabajo con todos los beneficios sociales, de eso se carece actualmente”, dijo el representantes del CCITA.

El aspecto educativo también debe mejorar, aquí el CCITA recomienda que se culminen las infraestructuras educativas pendientes, en esta lista se encontraría los colegios emblemáticos de Mirtha Jerí de Añaños en San Miguel y Cristo Rey en Parinacochas, que pese a contar con presupuesto no están siendo ejecutados porque sus expedientes técnicos se encuentran observados.

Iver Quispe señaló que en el entorno de salud es donde Ayacucho está bien, aunque estará mucho mejor cuando inicie el funcionamiento del nuevo hospital.

Siguiendo estas recomendaciones la región podría alcanzar el próximo año el puesto 13 en competitividad.

“Pienso que este gobierno regional está encaminándose, ya son seis meses y debería tenerse todo el equipo técnico, todo el plan de trabajo que tuvieron programado debe desarrollarse, a fin de año esas tasas deben mejorar”, puntualizó Quispe.