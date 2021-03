A partir de ayer 01 de marzo, los trabajadores contratados que habrían participado de una reunión social, con consumo de bebidas alcohólicas en el Hospital Regional de Ayacucho el pasado 30 de diciembre del 2020, ya no acudieron a marcar sus tarjetas de asistencia nosocomio, porque sus contratos no fueron renovados.

De la misma forma, se supo que, en el caso de los 15 trabajadores nombrados, donde se encontraría el ex director Ilianov Fernández, fueron suspendidos de sus labores sin goce de haberes, por un periodo de 8 meses.

MEDIDAS. Esta decisión, fue tomada por parte de la dirección ejecutiva, liderado por María Elena Márquez, a raíz de las investigaciones hechas y el informe respectivo de la oficina del Órgano de Control Interno (OCI), al personal involucrado en la “juerga” de fin de año.

Como se recuerda, son 17 profesionales contratados bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicio (CAS) que desde ayer ya no brindan sus servicios profesionales, tanto administrativos, como personal asistencial.

De acuerdo a fuentes oficiales, los trabajadores nombrados asistenciales (médicos y otros), estarían pidiendo una reconsideración o reducción de sus sanciones, debido a la necesidad de atención a los pacientes infectados con el Coronavirus y el tratamiento de otras enfermedades.

Asimismo, algunos trabajadores contratados, indicaron que no participaron en dicha reunión social y no entienden el motivo por el cual fueron despedidos, como es el caso de la licenciada en enfermería Arazzelly Del Pilar Paucar Urbina, quién al momento de la ‘juerga’, acudió a presentar documentos a las oficinas administrativas; sin embargo, salió en los videos transitando por los pasadizos del nosocomio, con el cual fue involucrada en esta reunión social o brindis, como lo calificó el ex director Fernández. Se aguarda la versión de la Directora Ejecutiva con quien tratamos de comunicarnos; sin embargo, nunca respondió el celular.

Al respecto, el exdirector del nosocomio, Ilianov Fernández, manifestó que aún no había sido notificado sobre las sanciones administrativas emprendidas por los directivos del hospital, pero que estaba llano a ser investigado, ya que él sólo había participado en un brindis y luego se retiró de la institución.

Se sabe que aparte de esta sanción administrativa, la directora del hospital, María Elena Marquéz, iniciará acciones legales en contra del exdirector y exfuncionarios debido a presuntas irregularidades halladas en la compra de equipos biomédicos donde se detectaron presuntas sobre valoraciones y otros en perjuicio de la institución y la población en general.