A pesar de que Huamanga es una de las provincias con mayor contagio y fallecidos a causa del Covid, hasta el momento no cuenta con una planta de oxígeno medicinal para tratar la enfermedad, situación que genera mucha preocupación. Al respecto, el consejero por Huamanga, Javier Berrocal, responsabilizó a las autoridades del Gobierno Regional de Ayacucho y sobre todo a los funcionarios del sector salud por esta demora.

SITUACIÓN. El consejero manifestó que a la fecha, como parte de la segunda ola, la cantidad de contagios viene incrementándose en toda la región y por ende la demanda por oxígeno medicinal, pero que a falta de una planta generadora no se puede atender a todos los pacientes, sobre todo a aquellos que vienen enfrentando la enfermedad en sus viviendas sin acudir a los hospitales que se encuentran copadas.

“A diario observamos que la Diresa trae oxígeno al hospital Covid y con eso evitan un desabastecimiento, pero aquellos pacientes que no quieren ir a los hospitales y están en sus casas necesitan de este insumo y no pueden conseguir porque no tenemos una propia planta a pesar de ser una de las provincias más grandes que alberga a casi la mitad de la población en la región”, precisó el consejero en la última sesión ordinaria.

El cuestionamiento es que a pesar que su compra estaba previsto aún para el año pasado, durante la primera ola, hasta el momento que desde enero entramos a una segunda ola, el Hospital Regional de Ayacucho no puede concretar la compra por diversos factores y sólo viene utilizando la planta adquirida por la campaña solidaria ‘Ayacucho Puede’.

Cabe mencionar que incluso, desde el Consejo Regional se aprobó un acuerdo que declara de interés y prioridad regional la compra de la planta de oxígeno para la provincia de Huamanga.

Sobre el tema, el gerente general del gobierno regional, Wilhelm Oré, justificó la demora que tuvo el nosocomio en la adquisición de dicha planta y anunció que aún tardaría dos meses más.

Mientras tanto, la provincia de Huanta ya viene gestionando su segunda planta.