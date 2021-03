Como consecuencia del paro de transportistas que se viene acatando con fuerza en la región, en los diferentes mercados y centros de abasto se registra una escasez de los productos de primera necesidad, además del incremento de precios en otros que viene afectando la economía de los pobladores.

PERJUICIOS. Desde el último miércoles 17 de marzo, en el mercado mayorista Nery García, que diariamente reciben a cientos de compradores, se registró la escasez de algunos productos, sobre todo avícolas. Esta situación continuó ayer, jueves, donde los puestos de venta ya permanecieron cerradas debido a que ya no contaban con stock de productos.

Asimismo, en los pocos puestos que aún tienen cuentan con disponibilidad de productos avícolas los precios fueron incrementados de manera considerable. Según manifestaron los vendedores, el kilo de pollo que antes del paro costaba entre 7.50 y 8 soles ahora está 12 soles, evidentemente afectando los bolsillos de los ayacuchanos.

Otros productos de primera necesidad son las frutas que vienen de la parte norte del país y debido a la paralización ya no están ingresando y los pocos que hay están con altos costos.

Lo mismo ocurre con los abarrotes que ya registran un ligero incremento en los precios, sin embargo, con el pasar de los días, de continuar la medida nacional de los transportistas, los precios del arroz, azúcar, fideos, aceite y otros productos que no ingresarán al mercado local, podrían subir aún más sus precios perjudicando a las familias ayacuchanas en pleno contexto de emergencia sanitaria. Ante esta situación, las amas de casa manifestaron su preocupación por esta situación.

Desde la Defensoría del Pueblo se hizo un llamado a los transportistas a no bloquear las vías y dejar circular los vehículos que no están acatando la medida, sin embargo, no hacen caso.