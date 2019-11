Beneficencia recibe ingresos solo del 50% de sus propiedades

Síguenos en Facebook

El gerente de la Sociedad de la Beneficencia de Ayacucho (SBA), Raúl Quispe, manifestó que solo el 50% de las casonas y terrenos que son de propiedad de la institución generan ingresos.

Explicó que una de las razones es que tienen propiedades que están en situación crítica y bajo estas circunstancias no pueden ser alquiladas.

“El Ministerio de Cultura no nos permite intervenir por ejemplo la casona Velarde, todo está en riesgo, no puedo construir una nueva edificación ahí. En ese escenario tenemos varias propiedades, tenemos la casona Velarde, la casona que está ubicada en el Puente Nuevo, la propiedad que tenemos en 28 de julio, hay varias propiedades que no podemos intervnir”, dijo Raúl Quispe.

CIFRAS. Al menos el 70% de los ingresos que percibe la SBA van destinados a los temas sociales y de mantenimiento comercial de sus propiedades y el 30% lo disponen para el gasto administrativo.

“Nosotros tenemos una población de más de 300 comensales en la institución y tenemos una población de 20 niños en situación de riesgo o vulnerabilidad que son atendidos en nuestra cuna, parte de este dinero que nosotros percibimos se va hacia esa población vulnerable.”, indicó el gerente refiriéndose a sus beneficiarios.

Se sabe que a la fecha la empresa de cine está depositando 18 mil soles mensuales por concepto de alquiler desde marzo. Asimismo, se tiene un ingreso importante con los depósitos que se generan en el cementerio general de Ayacucho.