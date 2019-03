Brindará informe económico de Carnavales al 80%

Síguenos en Facebook

Ha pasado cerca de un mes y todavía no se tiene el informe económico de los Carnavales Ayacuchanos. Según manifestó el subgerente de Cultura, Turismo y Artesanía, Helsby Calsino Curie, la demora es porque todavía no se pagó a todos los proveedores, que están en las conformidades, y ello está retrasando las conclusiones económicas.

Indicó que la próxima semana brindará un informe, pero éste será al 80%, ya que no se hicieron los pagos correspondientes.

“Si no se hicieron los pagos, entonces no se podrá hacer un informe, no es válido”, dijo Calsino, justificando la demora del documento exigido por concejo municipal.