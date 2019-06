Calificaron como un show intervenciones a discotecas realizadas a inicios de año

Síguenos en Facebook

La presidenta de la Asociación de Vecinos de los jirones Asamblea y Manco Cápac, Juana Arce, habló fuerte sobre el poco trabajo que se desarrolló desde la Municipalidad de Huamanga en el cierre de discotecas y calificó como un show los operativos que realizaron a inicios de año.

Manifestó que el cierre de calles, la constante presencia del personal de serenazgo no sirvió de nada. “Pareciera que después de ese show fue una comisión y les dijo déjanos trabajar y lo están haciendo. No hay un trabajo contundente, parece que les está llegando la ‘propina ‘ como a la gestión anterior, eso se nota”.

RESPUESTAS. Después de la serie de operativos que llevó acabo la comuna huamanguina a inicios de año (de la que ahora no hay nada), los vecinos de estos sectores se apersonaron a la municipalidad, en estas reuniones los funcionarios tuvieron que reconocer que cometieron algunos errores a la hora de las intervenciones, sin embargo, no se trazaron plazos para solucionar este problema.

“Ellos dijeron que están esperando que se modifique, que sí, realmente fue un error de ellos el haber intervenido y no haberse fijado bien las modificaciones o leyes que puede haber, estamos cansados. No dijeron que tratarán de mejorar, pero fechas no nos dieron”, indicó Arce.