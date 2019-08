Ciclista ayacuchano estará en Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Síguenos en Facebook

Orgullo ayacuchano. El destacado ciclista local Royner Navarro está dentro de los atletas que participarán en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, en julio del próximo año.

Como se recuerda fue Navarro quien logró este cupo en México y en mérito a ello el IPD decidió seleccionarlo para el evento.

“Ver mi nombre en esta lista me llena de mucha alegría y de agradecimiento a mis patrocinadores, a mi familia, que siempre está detrás de mí”, indicó.

Asimismo, agregó que este domingo debe estar retornando a Arequipa para seguir con su preparación en el Centro de Alto Rendimiento de este ciudad, con miras a sus próximas competencias.

RETOS. Las próximas competencias en las que correrá Royner, previo a los Juegos Olímpicos, son: Vuelta a Ecuador (5 al 11 de octubre) y la vuelta a Guatemala ( 22 de octubre al 1 de noviembre), La Vuelta San Juan (enero 2020), Vuelta a Mendoza (febrero), Vuelta a Uruguay (marzo), Campeonato Panamericano (abril) y en junio posiblemente estén buscando una competencia más.

“Empezaremos con la preparación física para poder llegar en julio a los Juegos Olímpicos en óptimas condiciones, queremos representar de la mejor manera a nuestro país”, manifestó.

Por otro lado, ayer en la mañana Royner Navarro fue reconocido por el gobernador regional, Carlos Rua. Recibió un documento de reconocimiento y un monto de incentivo económico. Asimismo, la autoridad regional se comprometió con el deportista a apoyarlo en el tiempo que tenga de preparación, previo a los Juegos Olímpicos.

“Agradecer al gobernador regional por este reconocimiento, sinceramente no me lo esperaba pero me siento muy agradecido con toda su plana de trabajadores. Esperemos que las autoridades sigan apoyando a los deportistas”, expresó el ciclista.

Como se recuerda Royner fue uno de los atletas ayacuchanos que participó en los Juegos Panamericanos Lima 2019. En esta lista también estuvieron la ciclista Luddy Fernández y las judocas Brillith Gamarra y Kiara Arango.

Asimismo, en estos últimos años Navarro ha sido uno de los atletas que fue trayendo logros nacionales para la región y méritos internacionales para el país. Ahora va tras su más grande sueño: medalla de oro en los Juegos Olímpicos.