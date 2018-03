Cinco instituciones educativas recibieron clases en situación crítica en Huamanga

Síguenos en Facebook y YouTube

El pasado lunes el Viceministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Guarderas, junto a las autoridades de la región de Ayacucho ofrecieron un buen discurso en el Buen Inicio del Año Escolar, en una infraestructura moderna y sin necesidades; sin embargo, dos días después, el panorama se torna diferente en otras instituciones de la ciudad.

Baños sin puerta, pozos en la misma aula, techos de calamina, es lo que pudo observar la Oficina Defensorial de Ayacucho en una visita inopinada a siete instituciones educativas en Huamanga.

INFORME. Según señaló el representante de la Defensoría, David Pacheco-Villar, cinco de los siete centros educativos visitados presentaron serias observaciones.

En la institución educativa Villa San Cristóbal de Jesús Nazareno identificaron que tres aulas de primaria tienen pozos dentro y los alumnos estarían expuestos a la humedad. Según señaló Pacheco-Villar, el director de primaria no contaría con presupuesto, pues ello solo se le habría asignado al director de secundaria.

Mientras que en la institución Faustino Sánchez Carrión los servicios higiénicos no contarían con puertas; asimismo, en el colegio San Juan habría humedad en el techo, en Abraham Valdelomar de Carmen Alto los 25 mil soles asignados para el mantenimiento no se habrían empleado para el pintado de las fachadas y otras aulas; finalmente, en Melitón Carbajal no se ubicó al director de la institución porque los martes y jueves se constituiría a sus labores a las 10:30 horas.

“Vamos a elevar el informe correspondiente a la Ugel-Huamanga para que se tomen las medidas del caso”, dijo el representante de la Defensoría.