Consejero calificó de antiético incremento de sueldo del director del HRA

El consejero regional Dante Medina, calificó de antiético el incremento de sueldo del director del Hospital Regional de Ayacucho (HRA), Jorge Rodríguez, quien bajo una resolución firmada por él aumentó su remuneración a 12 mil soles.

El miembro del pleno dijo que no es el momento para que se aprueben este tipo de incrementos, teniendo en cuenta la necesidad que se tiene en salud y el traslado a la nueva infraestructura.

“Estamos diciendo que nos falta dinero, que hay un problema en el proceso de transferencia y buscar más motivos a la población, de decirle que encima de que me estoy trasladando me voy a aumentar el sueldo, no es coherente. Esas cosas hay que evaluarlas”, manifestó.

Además, agregó que es inconcebible que el mismo director haya firmado su resolución de incremento.

ACCIONES. Medina manifestó que pidió al secretario del Sindicato de Trabajadores del HRA, Edgar Castro, que le alcance la documentación que acredita sus denuncias, pues también advirtieron presuntos malos manejos, e iniciarán con la fiscalización.

La próxima sesión Rodríguez debe ser citado para que rinda su descargo.