Consejero regional denuncia que asesor legal del GRA impidió su trabajo de fiscalización

El consejero regional por Huamanga, Javier Berrocal, denunció públicamente que la fiscalización que pretendía hacer el pasado viernes en el caso del asesor de gobernación Faustino Rimachi fue frustrada por el asesor legal del gobernador, quien no permitió que recabara información.

El miembro del pleno regional informó que el asesor Luis Cuba impidió su trabajo de fiscalización aduciendo que debía presentar un documento anticipadamente, indicando día y hora.

“Dice debo presentar un documento y dar aviso de qué día y a qué hora voy a ir, tengo que avisar con tiempo, documentadamente y no puedo irrumpir en horarios de trabajo, el señor quiere que haga la fiscalización en horario no laborable y tengo que informar, el señor está muy equivocado”, manifestó.

ACCIONES. Berrocal señaló que ya presentó su queja ante el gobernador Carlos Rua por la actitud de su funcionario, que daría cuenta que están ocultando información y quieren fabricar documentos que no tienen.

"Lo que hizo su funcionario es entorpecer, en otras palabras esconder información. Yo tengo información de otra fuente de que están generando una resolución para darle legalidad al trabajo ad honoren que hizo el señor Faustino Rimachi, hasta ahora no hablaron de una resolución, pero no vaya ser que aparezca sorpresivamente. Yo pedí el documento, jamás me lo dieron", indicó.

Como se recuerda en la penúltima sesión de consejo regional se encomendó al consejero Javier Berrocal haga la fiscalización en torno al vínculo laboral que tenía Faustino Rimachi con la institución durante los primeros meses de este año, al ser informado el asesor sobre ello dijo desconocer acuerdo.