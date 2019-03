Consejeros evalúan bajar el sueldo a la vicegobernadora

Síguenos en Facebook

Ayer en sesión de pleno regional los consejeros pidieron que la comisión de Asuntos Legales revisara el sueldo que percibe mensualmente la vicegobernadora, Gloria Falconí.

Fueron varias las opiniones que señalaron que la remuneración que percibe la autoridad regional (más de 11 mil soles) no está justificado, ya que solo supliría al gobernador cuando éste viaja.

Asimismo, el consejero por Huamanga Javier Berrocal pidió que este tema no lo viera la comisión de Presupuesto, pues el que la lidera pertenece al oficialismo.

“No estaría a acorde el oficialismo revise el sueldo de la vicegobernadora y pasó a otra comisión que lo va a evaluar para que en la próxima sesión veamos el tema”, dijo el miembro del pleno regional.

DECISIONES. El pleno regional agendó el tema de sueldos del gobernador, vicegobernadora y dietas de consejeros porque es en este primer trimestre en el que deben evaluar estos temas.

Consideran que Falconí tendría que bajarse la remuneración que percibe, teniendo en cuenta que Ayacucho es una región pobre.

“Los sueldos tanto del vice y gobernador no se alejan mucho y están pidiendo que se haga las revisiones para tal vez disminuir el sueldo, recuérdese que estamos en una región que pasa en una extrema pobreza y no sería dable, no estaría a acorde que ese sueldo no es tan justificable”, puntualizó Javier Berrocal.

Asimismo, en el debate también algunos consejeros pidieron que se pueda consultar el incremento de los gastos de representación, ya que en muchos casos tuvieron que agarrar de sus dietas para pagar ello, sin embargo, esta solicitud no prosperó.

Por otro lado, también van a reiterar al ejecutivo que les envíe el informe detallado de contratos de profesionales en la institución regional, ya que el que les enviaron era genérico y no estaba detallado.