Consejo investigará perfil de funcionarios con remuneración del Fondo de Apoyo Gerencial

Luego de lo que ocurrió con funcionarios del Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Integral (Prider) donde el exadministrador tenía decenas de denuncias en proceso de investigación, el pleno del consejo acordó por unanimidad investigar si los funcionarios que perciben remuneración con los Fondos de Apoyo Gerencial (FAG) cumplen o no los requisitos mínimos, así lo informó la presidenta del Consejo, Elízabeth Prado Montoya.

MEDIDA. Según refirió, es urgente conocer qué funcionarios están con la remuneración del FAG que oscila por encima de los 10 mil soles mensuales y sobre todo si estos cumplen los requisitos establecidos para dicho sueldo.

Asimismo, la presidenta dijo que es necesario conocer si hay más personal de confianza a nivel de direcciones sectoriales y gerencias del Gobierno Regional de Ayacucho que tengan procesos de investigación en curso a fin de tomar las medidas correctivas.

Agregó que aquellos que tienen procesos, están en constante ‘zozobra’ debido a que en cualquier momento podrían ser sentenciados generando un perjuicio a la institución.

“No sólo es el gobernador quien se ve perjudicado, sino que los involucrados son toda una gestión y personalmente no lo voy a permitir, por ello por unanimidad el pleno acordó investigar si hay otros casos de funcionarios con procesos en curso”, precisó.

Acotó estar en desacuerdo con lo dicho por el gobernador, que cualquier persona puede tener denuncias e investigaciones, pero que ello no es impedimento para asumir cargos si no tiene una sentencia condenatoria. Según dijo podría pasar uno o dos procesos, pero no todo un ‘rosario’ que generan mucha suspicacia como ocurrió con el administrador del Prider.

Finalmente criticó los filtros que se aplican en la región para la designación de funcionarios, los cuales no están teniendo resultados y propuso que los profesionales que quieran ocupar cargos presenten declaraciones juradas.