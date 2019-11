Consejo Regional ya no puede ratificar plan de seguridad pese a observaciones halladas

A raíz de la promulgación del decreto supremo emitido durante el 2019 donde se le quita la facultad de ratificar los planes de seguridad ciudadana a los Consejos Regionales, la presidenta del CRA, Elizabeth Prado, lamentó que ya no puedan hacer observaciones toda vez que se halló una serie de falencias.

Precisó que dicho decreto fue emitido en el mes de mayo, por lo que existe una contingencia, pues los planes que fueron aprobados antes están bajo los alcances de la norma anterior; pero, en el caso de Ayacucho debido a que se aprobó en el mes de julio si está incluido en la nueva norma.

"Nosotros hemos aprovechado para hacerles ver las grandes deficiencias que tiene este plan, muy a pesar que en el Ejecutivo han querido desmerecer y desvirtuar a los consultores que hicieron las observaciones diciendo que no estaban acreditados por el Ministerio del Interior , cosa que no se establece en la norma y requisito que ni los mismos del Gobierno Regional no cumplen", indicó la titular del CRA.

Cuestiona. Asimismo, cuestionó que el plan este acorde al nivel de autoridades e instituciones que están involucradas en la Formulación.

Prado recomendó que se contrate a los consultores idóneos en razón a que el actual no refleja la realidad puesto que en el actual documento de gestión no se incide en problemas como la trata de personas, narcotráfico, abusos de menores, invasiones de terrenos, con objetivos muy cortos .

Y bajo la transparencia, Prado señaló que dichas consultorías le costaron S/ 5 mil, de los cuales solo se habrían pagado S/2 mil 500 a la fecha. Aclaró que aún falta entregar una parte.