Declaran improcedente pedido de nulidad de elecciones de la Unsch

El comité electoral universitario de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (Unsch) declaró improcedente el pedido de nulidad de la resolución de convocatoria de las elecciones de órganos de gobierno y autoridades de nuestra primera casa de estudios.

Esta solicitud la presentó el docente de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Manuel Jaime Flores. En esta aduce que no existe regulación expresa de plazos para la convocatoria al proceso de elecciones, la resolución impugnada de fecha 26 de julio no puede disponer convocatoria de elecciones y que diche convocatoria debió efectuarse con una anticipación no menor de 120 días.

En ese aspecto el comité electorial consideró que la pretención de nulidad planteada no cumple con los requisitos de fondo y forma, pues habría carencia de interés legítimo, ausencia de expresión de agravio con elementos de prueba que la acrediten , además, se planteó e forma extemporánea.