Defensoría alerta que municipio pidió 100 mil por emergencia y tiene daños menores

La Oficina Defensorial de Ayacucho viajó a uno de los distritos de la región que fueron declarados en emergencia y recibirá 100 soles para atender los daños ocasionados por los fenómenos naturales registrados, sin embargo, cuando acudió a la zona, Santiago de Pischa, se dio con la sorpresa de que no había daños considerables.

Lo que sorprendió primero a los trabajadores de la Defensoría fue que en la municipalidad de este distrito solo encontraron a la certificadora civil, no estaban ni el alcalde ni sus funcionarios. Cuando llamaron a las autoridades y consultaron del por qué no estaban en la zona estos le respondieron que era porque no había internet y ello no les permitía trabajar.

“Nosotros hemos usado nuestros teléfonos celulares para que compartir información a través de internet, no está lejano, el distrito está a dos horas”, dijo el representante de la Defensoría David Pacheco-Villar, sobre la justificación que ofrecieron.

DETALLES. Posteriormente, la Defensoría les consultó si se habían reunido como plataforma de Defensa Civil para evaluar los daños ocasionados por los fenómenos naturales, les señalaron que no, y cuando preguntaron bajo qué criterios pidieron la declaratoria de emergencia manifestaron que había daños serios y sindicaron las afectaciones en el centro educativo de un anexo, que cuando se apersonaron, solo tenía una gotera en el techo.

“Esto bien lo pudieron solucionar con el presupuesto que se manda por manteniendo o tal vez lo pudo haber visto el mismo municipio, no hacía falta pedir la intervención del GRA. Ahora no nos informaron que harán con los 100 mil soles, dijeron que van a evaluar”, añadió Pacheco-Villar.

Finalmente, agregó que harán el seguimiento del gasto que le darán a los 100 soles que pidieron por situación de emergencia y de encontrar alguna irregularidad en este informarán a la Contraloría para que pueda hacer las investigaciones que correspondan a los involucrados.