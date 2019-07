Diez provincias de la región no gastaron ni un sol del presupuesto de seguridad

Son diez las provincias de la región de Ayacucho que no gastaron ni un solo sol del presupuesto que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) les asignó para que lo empleen en la implementación de acciones en materia de seguridad ciudadana.

El director encargado de Defensa Nacional, Roger Espinoza, informó que fueron varios los distritos que en la última reunión se quejaron por el bajo presupuesto con el que cuentan en este rubro, pero, paradójicamente hay sectores que no gastan.

Entre las provincias que no presenta avances están: Cangallo, Huanca Sancos, Huanta, La Mar, Parinacochas, Lucanas, Paucar del Sara Sara, Sucre, Fajardo y Vilcas Huamán.

“El que menos manifestó que la dificultad que tienen es la parte presupuestaria, sin embargo, se les demostró que la mayoría de los distritos cuentan con el presupuesto de la 038 en lo que corresponde a patrullaje e implementación a las juntas vecinales, pero no lo están usando”, señaló.

ACCIONES. El director de Defensa Nacional manifestó que esta dificultad está preocupando al gobernador regional Carlos Rua, es por esta razón que han dispuesto acciones en cuanto a la verificación y fiscalización.

“El gobernador ha dispuesto que se haga la supervisión en el lugar de los hechos a fin de que en diciembre se pueda tener el 100% de la ejecución de ese gasto. El equipo técnico se va a trasladar a esta zona para optimizar la ejecución”, añadió Espinoza.

Agregó que el MEF les dio plazo durante este mes para que lleguen al menos al 50% de ejecución y no tener dificultades a finales de este año. “Las autoridades tienen que priorizar el tema de seguridad y gastar este presupuesto, de lo contrario el próximo año recibirían menos plata. El MEF es drástico en esto, municipio que no ejecuta su presupuesto es porque no necesita y sabemos que las necesidades son grandes en nuestra región”, puntualizó el funcionario.