Dirección de Agricultura no sacó utilidades de la feria de Canaán

La feria de Canaán desarrollada en Semana Santa no generó ningún tipo de dividendo, el alquiler de 150 mil soles que la comisión cobró a la empresa concesionaria se invirtió en el mismo campo ferial.

Según manifestó el titular de la Dirección Regional de Agricultura de Ayacucho (Draa), Romel Peña, todo el dinero del alquiler se destinó a la mejora del campo ferial, los acondicionamientos.

“Lamentablemente no, no generó ningún ingreso, todo lo que se generó con el alquiler se invirtió en el mismo campo ferial, en el acondicionamiento que se tuvo que hacer”, manifestó.

Cuando se le cuestionó del por qué no se cobró un monto mayor, teniendo en cuenta que no es el primer año que se desarrolla esta actividad y se sabe cuánto aproximadamente se gasta en el mantenimiento, el funcionario dijo: “No es la primera vez que organizamos la feria, hay muchos trabajadores que conocen este tema, pero lamentablemente se conforma una comisión y esa comisión fue integrada, pienso yo, por trabajadores nuevos, y posiblemente no se hizo un buen análisis”.

PROPUESTA. Teniendo en cuenta estos antecedentes y la queja que recibieron de parte de los agricultores, quienes aducen fueron maltratados, Peña dijo que están buscando organizar ellos esta feria para el próximo año.

“Personal y recurso humano tenemos suficiente, movilizando a personal de la dirección y agencias estamos en la capacidad de organizar esta feria con nuestros recursos, podemos destinar presupuesto, los hermanos agricultores lo único que nos exigen es que se les dé todas las condiciones”, dijo el titular.

Sin embargo, se debe recordar que hace dos años los trabajadores de la Draa asumieron la organización de esta actividad y no resultó tan beneficiosa, por la falta de experiencia se generaron dificultades.