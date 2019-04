Dirigente de transportes dijo estar decepcionado de gestión de Yuri Gutiérrez

Síguenos en Facebook

A 100 días de gestión del alcalde de la Municipalidad de Huamanga, Yuri Gutiérrez, el presidente de la Asociación de Transportistas de Ayacucho, Timoteo Huaytalla, dijo sentirse decepcionado de su gestión, pues está incumpliendo con los compromisos que asumió con ellos en campaña.

No solo es el tema de indiferencia y falta de diálogo, también ha roto el trabajo coordinado en cuanto a los planes de contingencia para las festividades. “Nunca nos convocaron para coordinar los planes de contingencia, ni para Carnavales y ahora tampoco para la Semana Santa”, dijo el dirigente.

Huaytalla también hizo mención a un acta que Gutiérrez firmó cuando era candidato, en este documento también aparecen las rúbricas de los regidores Alex Vargas y Karolan Suárez, pero ahora parece que se olvidaron de estos compromisos.

“No tiene la gobernabilidad como tal, no tiene equipo técnico, ahora recién estos días ha ingresado un gerente de Transportes, dicen que es ingeniero de Transportes, también puso a un subgerente de Control Técnico que no conocemos bien, ni bien ingresan deben de llamarnos para poder reunirnos, más bien el quien habla lo busqué para reunirnos, pero con esta festividad no nos dan espacios y la secretaría dice que está ocupado”, señaló Huaytalla.

INDIGNADOS. No obstante, no sólo la falta de predisposición del alcalde tiene incómodo al sector transporte, la aprobación de que las vivanderas ocupen una avenida para la venta de sus productos en Semana Santa también generó indignación.

“Autorizaron la avenida Mariscal Cáceres para las vivanderas, es decir, estamos retrocediendo, el señor Aedo por lo menos estaba haciendo algo”, añadió.

Finalmente mencionó que ellos no van a permitir el atropello de ninguna autoridad y si no les dan respuestas a los documentos cursados para los diálogos emprenderán un plantón y si persisten convocarán a un paro.