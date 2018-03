El 86% de aulas no estarían acondicionadas para clases

En el cuarto día de labores académicas el “Buen Inicio del Año Escolar” no refleja las expectativas, pues, contradictoriamente, las imágenes que inundaron las redes sociales y medios de comunicación fue el estado crítico en la que se encuentran algunas instituciones educativas en la región de Ayacucho y no es para menos, pues más del 86% no estarían acondicionadas.

En estos días gran parte de las Unidades de Gestión Educativa Local (Ugel) enviaron el informe situacional a la Dirección Regional de Educación de Ayacucho (Drea) y al Gobierno Regional pidiendo que se les pueda dotar de aulas prefabricadas, ya que los espacios de gran parte de los centros educativos no estaban aptos ni garantizaban la seguridad de los estudiantes.

En Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara se requería 56 aulas prefabricadas, situación que fue generada por el sismo del 14 de enero; en Huamanga y Huanta se tendría la necesidad de 21 aulas, cada una de ellas, en la provincia de La Mar se requiere de 11 aulas, en Vilcas Huamán 13, con solo estas zonas ya se supera las 100 aulas prefabricadas.

“En la región necesitamos un promedio de 130 aulas prefabricadas, con la finalidad de que estén en resguardo físico nuestros estudiantes, por lo menos temporalmente, ello garantizaría el mejor espacio”, dijo el director de la Drea, Julio Meneses.

INCREÍBLE. Por más inverosímil que parezca, ya que en el casco urbano no se perciben con frecuencia este tipo de situaciones, de las 3 mil 500 instituciones educativas que hay en la región al menos 3 mil no estarían acondicionadas, es decir, casi el 90% de los centros educativos de Ayacucho requieren una evaluación en la que decida si necesitan mantenimiento o reposición.

“La mayoría de las infraestructuras de la región ya no necesita mantenimiento, sino reposición”, señala Meneses.

Sin embargo, el mal estado no es sólo el único problema, otro de los inconvenientes es la gestión de las aulas prefabricadas mientras dure el mantenimiento o construcción de la infraestructura educativa, pues generalmente toman más de seis meses.

“Lo que hacemos es tramitar esta petición (necesidad de aulas prefabricadas) al Ministerio de Educación, estas fichas Edam son consolidadas y el Ministerio tiene conocimiento, lo que pasa es que ellos, a través de Pronied, hace su propia evaluación y con ese criterio, ese procedimiento burocrático, nuestros estudiantes tienen que esperar año a año esta petición, mientras tanto reciben clases en pésimas condiciones. Nosotros hemos pedido hace seis meses algunas aulas, sin embargo, a la fecha no hemos sido atendidos”, señaló el representante del sector Educación a nivel regional.

ADVIERTEN. Hace unos días la Oficina Defensorial de Ayacucho hizo público el informe de la crítica situación en la que se encuentran algunas instituciones educativas en la zona urbana de Huamanga y por redes sociales se dieron pronunciamientos sobre las condiciones lamentables en las que están algunas provincias y distritos de la región de Ayacucho.