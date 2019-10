Síguenos en Facebook

Este domingo a partir de las 9:00 horas en el coliseo cerrado Ciudad de Caracas y el campo alterno del complejo deportivo Venezuela, se juega la primera fecha de partidos de la Liga de Vóley.

En esta fecha se enfrentarán las categorías sub 12, sub 14, sub 16, sub 18, damas mayores y vaones mayores.

Tras varios meses de paralización los árbitros conjuntamente con los directivos organizaron todo para iniciar con las fechas de competencia. Agradecieron el apoyo del IPD-Ayacucho.