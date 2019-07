Este domingo se sabrá quienes clasifican a semifinales de la Copa Perú

Síguenos en Facebook

Este domingo los ocho mejores equipos de la etapa departamental de la Copa Perú se miden en busca de su clasificación a las semifinales de esta competencia.

Son cuatro los escenarios deportivos donde los clubes se jugarán todo en busca del triunfo o un empate, dependiendo del resultado que obtuvieron en el cotejo de ida.

PARTIDOS. En esta fecha se enfrentan: Renace Cangallo Vs. Player Villafuerte de Huanta (Municipal de Cangallo, 15:00 horas), Cultural Sport Huanta Vs. Roca Deportes de Ayacucho (Manuel Eloy Molina Robles de Huanta, 15:30 horas), Municipal Vilcas Huamán Vs. San Isidro de Canaria de Fajardo (Municipal Vilcas, 13:00 horas) y Unsch de Ayacucho Vs. Defensor de Patibamba de La Mar (Residencia Unsch, 15:00 horas).

Es importante señalar que se elevó un informe sobre lo acontecido en el partido entre la Unsch y Defensor Patibamba, donde se agredió a un árbitro, en los próximos días saldrán las conclusiones y sanciones.

Por otro lado, la Asociación de Árbitros de Fútbol del Departamento de Ayacucho (AAFDA) emitió un pronunciamiento en el que expresaron su repudio a todo acto de agresión, refiriéndose a lo acontecido en San Miguel.

Asimismo, pidieron que se investigue cómo se filtraron personas extrañas al recinto deportivo, separar del campeonato al Club Defensor de Patibamba y se de una sanción ejemplar a todas las personas involucradas.

Pero, el caso de Patibamba no fue el único donde se agredió al réferi, en un duelo en Huanta, hace dos semanas, se vio una situación similar.