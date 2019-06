Este sábado y domingo se juega cuartos de final de 'fútbol macho'

Síguenos en Facebook

Este sábado y el domingo se jugarán los partidos de ida y vuelta de los cuartos de final del ‘fútbol macho’ de la Liga Provincial de Huamanga.

El sábado se enfrentarán: Unsch Vs. San Pedro de Mosocc Allpa (15:00 horas, Residencia de Estudiantes), Progreso FC Vs. Cristal Samana (15:00 horas, Santa Elena), Roca Deportes Vs. Juveniles de Vinchos (13:00 horas, Santa Elena) y Gigantes de Seccelambras Vs. San Cristóbal de Casaorcco (14:30 horas, Pampamarca).

Mientras que el domingo se medirán: San Pedro de Mosoccallpa Vs. Unsch (15:00 horas, Mosoccallpa), Cristal Samana Vs. Progreso FC (14:00, Yanayacu), Juveniles de Vinchos Vs. Roca Deportes (15:00 horas, Vinchos) y Casaorcco Vs. Gigantes de Seccelambras (15.00 horas, Cholo Sotil).

Los equipos que se impongan en estos duelos aseguran su clasificación a la semifinal de estas competencias.