Este sábado y domingo se jugará la fecha once del fútbol femenino

Este sábado y domingo en el estadio de la Residencia de Estudiantes de la Unsch se disputará la fecha once del campeonato de fútbol femenino 2019, organizado por la Federación Departamental de Fútbol de Ayacucho (FDFA).

El sábado, a partir de las 11:00 horas, se enfrentarán: AFC Strong Scalu Vs. IST María Parado de Bellido, Jesús Nazareno Vs. CD Independiente y Real Ayacucho Vs. Deportivo Huáscar.

Mientras que el domingo, a las 9:00 horas, entran a duelo: Abancay FC Vs. Sport Vilcas, Percy Berrocal Vs. Unsch, Ayacucho FC Vs. Mariscal Cáceres y Real Victoria Vs. Sport Unión Mercedes.

Jugada la décima fecha de encuentro Real Victoria marcha de líder con 28 puntos en la tabla de posiciones del torneo.