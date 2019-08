Exigen a municipio la nivelación de sueldos

Síguenos en Facebook

El descontento entre los Policías Municipales y los efectivos del Serenazgo respecto a sus remuneraciones hizo que una comisión especial se conformara en el Concejo Provincial de Huamanga a fin de encontrar una solución.

La comisión presidida por el regidor de Huamanga, Javier Morales tiene el encargo de dar una solución a la incomodidad de la masa trabajadora que ve con injusticia el que un compañero de su misma área perciba mayor sueldo pese a desempeñar las mismas funciones.

“Si bien la Ley de presupuesto no permite la nivelación, pero este caso es Sui generis, porque tenemos que tomar la desición, de no ser así diriamos, tu que ganas S/, 1300 trabaja más y yo que gano 900 trabajo menos, y no podría ser, porque todos hacen la misma actividad “, explicó el concejal.

Si bien el pedido fue presentado sólo por los efectivos del Serenazgo, el regidor Morales señaló que harán el mismo procedimiento para los policías municipales toda vez que el caso se repite.

En ese sentido se envió a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) y al Ministerio de Economía y Finanzas para que emitan una opinión técnica, esperan también el sinceramiento de la situación de cada uno de los trabajadores que se encuentran en diversas modalidades de contrato a pesar que en un inicio desde la Oficina de Recursos Humanos se dijo que no se desnaturalizaría los contratos. Evidenciándose así que no se cumplió dicho compromiso.

Antecedentes. Hay que recordar que durante la gestión pasada, el exregidor de Huamanga, Richard De la Cruz, quien se desempeñaba como presidente de la Comisión de Planificación y Presupuesto, señaló que para nivelar las remuneraciones los trabajadores que estaban con permanencia debían renunciar a esta modalidad y ser contratados bajo CAS, perdiendo así, varios de sus derechos ganados y a lo que muchos se resistían.

Trascendió que cerca de 42 trabajadores iniciaron procesos por desnaturalización de contratos y ellos recibían remuneraciones de S/1000, por lo que al ser reincorporados continuarán con el mismo monto.

La Ley señala que el trabajador que fue retirado y vulnerado en su derecho deberá retornar al mismo puesto y bajo las mismas condiciones o similar, indicó el legislador.

Mientras que en el caso del personal que esta siendo contratado con proyecto percibe S/1300 soles.

De otro lado, se supo el 80% que los trabajadores en dichas áreas ya lograron la estabilidad en la entidad edil por lo que el abordar este tema es complicado refirió la autoridad.

A ello se suma la presencia de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), que constantemente está fiscalizando, principalmente a los que vienen laborando en el régimen 728 y por el que vienen aplicando multas que podrían afectar también a la MPH.

La comisión, integrada por los 10 regidores, evaluará si los trabajadores que ya tienen derechos ganados pueden pasar al régimen 728 de manera que se reduzcan el desnivel que se tiene actualmente.

Trascendió que en el informe de Policías Municipales se tiene 6 nombrados, con la 276 ocho, CAS por sustitución seis y por proyecto 50, mientras que por reposición judicial cuatro y contratados por locación diez.