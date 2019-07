Federico Vargas: "Trasladar a ambulantes a Canaán es una opinión antojadiza"

Síguenos en Facebook

Frente a la propuesta de trasladar a los comerciantes ambulantes al Campo Ferial Canaán Bajo, el presidente de la Cámara de Comercio, Federico Vargas, manifestó que es una opinión antojadiza, de gente que desconoce el sector porque no sería la solución más apropiada al problema de los mercados.

MOTIVOS. Manifestó que los comerciantes ambulantes están atosigados en toda la ciudad y que en caso de ser trasladados no podría funcionar, primero porque la gente no acudiría hasta Canaán para comprar los productos que expenden los ambulantes y no les saldría a cuenta.

Por otro lado, refirió que este espacio tiene que ser utilizado para otros fines más provechosos, como es el desarrollo de grandes ferias de productores ayacuchanos quienes no tienen donde expender sus productos.

“Cada cierto tiempo y sobre todo en fechas festivas se observa que las calles son tomados para ferias diversas ferias de libros, artesanías, productores diversos y estas actividades tienen que desarrollarse en el campo ferial, pero para ello tiene que ser mejorado con un proyecto”, dijo.

Acotó que una medida de solución contra la informalidad es que la municipalidad invierta en la construcción de mercados modernos destruyendo los actuales como el F. Vivanco, Magdalena e incluso Nery García donde los servicios son pésimos y de muy mala calidad.