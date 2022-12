Las adolescentes corren riesgo frente al consumo de drogas en los colegios y esta situación no es novedad, según lo manifestado por el director de la Institución Educativa Mariscal Cáceres, Félix Valer, quien aseguró que este problema ocurre en todos los colegios, sin excepción.

Valer Torres, indicó que el problema, es que no todos los directores, tienen la valentía de denunciar el hecho, por algún temor.

”Las drogas se presentan en todos los colegios, seríamos irresponsables indicar que solo hay en el colegio Mariscal Cáceres, pero no entiendo porqué el resto de directores no denuncian estos hechos y en vez de hacerlo frente, los ocultan. Esto genera que el problema no se solucione y continúe”, detalló.

MÁS. Entre tanto, el titular del Mariscal Cáceres, reveló que a su llegada como director al plantel, encontró a un 10% de la población estudiantil consumiendo marihuana y con las acciones que ha emprendido ahora se tiene de 1 a 3 casos aislados.

Como se recuerda, hace un par de días, las cámaras de video vigilancia, captaron a un menor consumiendo marihuana y luego de dar aviso a la policía, lo detuvieron a fin de iniciar con las investigaciones.

Sin embargo, reconoce que en estos momentos hay escolares que consumen marihuana, así como en otros colegios y hasta en la misma UNSCH, donde se van detrás de los módulos a fumar marihuana.

“Nosotros sabemos quiénes consumen y quienes no, pues les hacemos las revisiones del caso, y cuando sentimos algún olor en sus manos o vemos que tienen los ojos rojos, de inmediato tomamos las acciones” detalló.Finalmente, respondió a algunos padres de familia, indicando que no expulsará al estudiante y por el contrario, lo ayudarán a salir de este mundo, como siempre lo han hecho.