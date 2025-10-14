El Segundo Equipo de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga, bajo la dirección del Fiscal Provincial Juan Carlos Ames Blas y la Fiscal Adjunta Irma Yeniser Huamán Cuba, llevó a cabo diligencias urgentes e inaplazables en torno al presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de feminicidio, en agravio de Irene Gastelú García (40).

Feminicidio en Huamanga

Los hechos se remontan al 8 de octubre del 2025, aproximadamente a las 10:00 de la mañana, cuando la señora Sarita Gastelu García, se constituyó a la Comisaría Rural PNP Chacco para poner en conocimiento la desaparición de su hija, luego de haber salido de su vivienda el 6 de octubre, ubicada en la comunidad de Maizondo, distrito de Quinua (Huamanga-Ayacucho), para encontrarse con Alejandrino Oriundo Lapa (40) quien viene a ser el padre de sus menores hijos, con quien se reunió para conversar.

A mérito de dicha denuncia, de manera inmediata se iniciaron acciones de búsqueda y teniendo conocimiento que Oriundo Lapa fue la última persona que tuvo contacto con la agraviada el 7 de octubre del presente año, al promediar las 7:00 de la noche, y estando a las versiones contradictorias del referido varón con relación al paradero de la madre de sus hijos, se solicitó su detención preliminar.

Tras ser detenido, el sujeto confesó a la policía haber acabado con la vida de la víctima presuntamente por celos y ocultado su cuerpo bajo piedras a la orilla del río Maizondo, donde luego los agentes ubicaron el cadáver semi enterrado en una zanja, a pocos metros del puente Maizondo, donde tenía signos de golpes y estrangulamiento.

Por ello, personal de la División de Investigación Criminal, conjuntamente con personal de la indicada dependencia fiscal, procedió a las diligencias, y especificaron que el cadáver de la víctima, estaba desnudo en el margen izquierdo del rio Chacco, a unos 200 metros del puente Maizondo, escondido entre carrizales y cubierto con la vegetación de la zona, dándose inicio a las diligencias de ley.

El Ministerio Público dispuso la recolección de evidencias, necropsia de ley y toma de declaraciones del investigado y testigos, garantizando el debido proceso en la investigación del presunto feminicidio.

La familia de la madre de familia, que deja a dos menores de edad, en medio de desgarradoras escenas de dolor exigió justicia por el asesinato de la ciudadana, quien se dedicaba por completo al cuidado de sus dos menores. Ella salió para conversar con el padre de sus hijos y fue hallada muerta.

VIDEO RECOMENDADO