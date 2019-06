Filtros de funcionarios no contempla ´revisión de proceso en curso

Ante los procesos judiciales e investigaciones a nivel de la Fiscalía en contra del administrador del Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado (Prider), el gerente general, Efraín Morote señaló que, Teófilo Prado León fue convocado a fin que de su descargo, haciendo llegar las denuncias a su despacho.

“Estamos evaluando junto con el gobernador regional, la situación para ver las acciones que se adoptarán en función a los grados de responsabilidad”, indicó Morote.

El funcionario admitió que al momento de seleccionar el personal de confianza realizan un filtro donde se verifica que no tengan sentencias judiciales o penales, y que no estén inhabilitados ante la Contraloría General de la República o Servir, pero no se les hace seguimiento a los procesos en curso en cualquiera de las instancias tanto de la Corte Superior de Justicia como del Ministerio Público.

Negó que el aludido tenga algún vínculo con la presidenta del Consejo Regional de Ayacucho, Elizabeth Prado, tal como lo deslizará en sus declaraciones el consejero por la provincia de Huanta Oscar Oré Curo.

Desdice. Hay que recordar que hace unos días, el gobernador regional Carlos Rúa Carbajal, se mantuvo al lado de Presidente de la República respaldando las reformas que tienen el objetivo de luchar contra la corrupción, sin embargo, para el concejal Oscar Oré Curo mantenerlo desdice su compromiso.

En eses sentido, Morote señaló que si bien la facultad de designar a los funcionarios es de Rúa Carbajal, ello no exime a la gerencia de proponer cambios o innovación de los cargos de confianza en las unidades estructuradas de la entidad así como por la salud institucional del Prider.

Asimismo, hay que precisar que la ordenanza regional N°005-2019 de fecha 16 de abril, se deroga los artículos 8 y 9 del Manual de Operaciones del Prider otorgándoles la responsabilidad de designar a funcionarios a la gerencia general, por lo que seria su responsabilidad.