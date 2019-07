Fiscalía y Procuraduría sustentaron apelación a sentencia en 'Caso Bertolero'

Síguenos en Facebook

En audiencia pública, el Ministerio Público y la Procuraduría Anticorrupción, sustentaron la apelación a la sentencia absolutoria en primera instancia por el ‘Caso Bertolero’ que involucra al exgobernador regional Wilfredo Oscorima Núñez y a tres exfuncionarios de confianza, quienes realizaron el pago, presuntamente ilegal, por una deuda a la empresa Bertolero.

EL CASO. Los delitos imputados a los procesados es Malversación de fondos y negociación incompatible, por los cuales los cuatro quedaron absueltos, cuya sentencia se busca dejar nulo a fin de iniciar un nuevo juicio oral y el pago de una reparación civil.

El proceso se remonta al ejercicio fiscal 2013, donde el Gobierno Regional de Ayacucho tenía una deuda de aproximadamente 32 millones de soles con la empresa Bertolero, los mismos que previo un acuerdo de conciliación se redujeron a un promedio de 16 millones.

En ese entonces, a fin de pagar esta deuda, los exfuncionarios como Alejandro Córdoba como exgerente general, Edgar Quispe Mitma, exgerente de Planeamiento y Presupuesto, entre otros, realizaron las modificaciones presupuestales a fin de disponer el recurso necesario para realizar dicho pago.

Según manifestó el representante de la Fiscalía, en la primera sentencia no se habría tomado en cuenta algunos medios probatorios, debido a que para realizar las modificaciones presupuestales se habrían dejado de realizar importantes procesos.

Asimismo, el Procurador,Wilder Cuya, refirió que la sentencia no hace ningún razonamiento del caso y sólo el juez en su sentencia a considerado el cumplimiento formal de un mandato, más no a dado cuenta de la razón que sustenta la decisión de no imponer una reparación civil a favor del Estado, por lo que se solicita una reparación de nueve millones de soles.

Por su parte, la defensa de los procesados, justificó la sentencia y pidió su ratificación en segunda instancia.