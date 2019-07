'Gatrofest' generó pérdidas a gastrónomos locales

Síguenos en Facebook

Ni su inversión recuperaron los gastrónomos que alquilaron un puesto en el Gastrofest organizado por la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo durante el feriado largo.

Algunos de los comerciantes señalaron que les cobraron S/400 por cada espacio, además de la inversión en insumos para la preparación de los potajes tradicionales.

Otros indicaron que, en promedio vendieron diez platos y que lógicamente no pueden guardar sus productos por ser perecibles.

El “fracaso” como muchos de los comerciantes lo llamaron, lo atribuyeron a la poca difusión del evento.

Hay que recordar que el primer día del evento, los organizadores fueron sancionados por la Municipalidad distrital de Andrés Avelino Cáceres, con el 100% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), debido a que no cumplieron los requisitos.

Descargo. Para la titular de la Dircetur, María Elena Palomino no se puede hablar de fracaso, pues no puede haber pesimismo ya que el evento no era un sólo día.

“Un día es bueno y otro es malo, no fue nuestra culpa , así es”, indicó Palomino frente a la poca asistencia de los comensales.

Trascendió que fueron 80 los puestos de comida que se alquilaron en el campo ferial de Canaán y el resto fue destinado par a venta de productos.

Frente a estos hechos, el Consejero por Huamanga, Javier Berrocal, señaló que presentará un informe de fiscalización al respecto, para eso cursará los documentos correspondientes a los organizadores de la feria y exigirá sanciones para los responsables.