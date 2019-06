Gerente anuncia evaluar grado de responsabilidad del administrador del Prider en procesos de investigación

Síguenos en Facebook

Sobre los cuatro procesos de investigación por presuntos delitos de corrupción en contra del administrador del Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado (Prider), Teófilo Prado León, el gerente general del GobiernoRegional de Ayacucho, Efraín Morote anunció que se evaluará el grado de responsabilidad del funcionario para definir si amerita el cambio o no.

DESIGNACIÓN. Morote Huarancca manifestó que el administrador en mención fue designado a propuesta del actual director del Prider, Noe Cruz y que desde la sede central se realizó los filtros necesarios donde no se hallaron causales para evitar su designación.

Resaltó que la evaluación es que los profesionales no deberían tener sentencias judiciales de ningún tipo, tampoco debe tener sanción o suspensión de la Contraloría General, Servir u otra instancia, causales que en Prado León no se encontraron, pero que en ese momento los procesos de investigación en curso no se tenía conocimiento.

“Nosotros acostumbramos pasar el filtro a todos los funcionarios antes de la designación y el actual administrador no tenia ninguna de las condiciones para no asumir este cargo, pero ahora que conocemos el caso se está evaluando el grado de responsabilidad en los casos para tomar una decisión sobre su cambio o su ratificación”, dijo.

Finalmente, el gerente negó que en el interior del Prider haya pugnas por los manejos administrativos entre el administrador y el director como se rumorea en la institución.