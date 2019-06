Gerente de CCITA calificó de desastrosa administración que le dieron a Canaán

Síguenos en Facebook

Después que hicieran público la ganancia que se obtuvo por el alquiler del campo ferial Canaán, la cual asciende a 78 soles, surgieron varios cuestionamientos, uno de ellos el del gerente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ayacucho (CCTIA), Iver Quispe, quién calificó como desastrosa la administración de este espacio.

Manifestó que no es posible que el campo ferial produzca gastos y no se dé el mantenimiento correspondiente, pero no solo ello, tampoco hicieron las gestiones para poder adecuarlo.

“El Minagri dio dos años para que se puedan hacer mejorías, bajo la administración de la Dirección de Agricultura no se hizo nada . Pese a eso parece que se dará la reversión e indudablemente eso perjudicaría a la región, ya que nuestros productores a la fecha no tienen un lugar adecuado donde exponer sus productos y para realizar ferias de talla nacional”, dijo el gerente.

Agregó que en estos días tendrá lugar una rueda de negocios y será organizada en el centro histórico de nuestra ciudad, cuando el espacio propicio es el campo ferial.

PROPUESTAS. Durante varios años el CCTIA advirtió que la Dirección Agraria no estaba administrando de forma adecuada el terreno de Canaán, es por esta razón que pidieron en varias oportunidades una administración mixta (público-privada), de esta manera generar más utilidades, pero se les fue negada.

Quispe señaló que si el Ministerio de Agricultura acepta la reconsideración que presentaron y aplaza un año más el convenio, ellos pedirán que se forme un directorio para la administración y de esta forma beneficiar a los productores.

Como se recuerda esta semana en sesión de consejo regional el titular del Draa, Romel Peña, expuso el balance económico de esta feria desarrollada en Semana Santa.