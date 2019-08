Gerente de Seguridad Ciudadana es investigado por uso indebido de camionetas

Síguenos en Facebook

El gerente de Seguridad Ciudadana, Marcelino Paucca será investigado debido a que se estaría haciendo mal uso de los vehículos de Serenazgo, así lo dio a conocer el regidor de Huamanga, Javier Morales.

En sesión de Concejo se presentó un informe de fiscalización, debido a que dichas unidades habrían sido usadas para actividades inherentes a seguridad y fuera de la jurisdicción de Ayacucho, por lo que se acordó iniciar un proceso a funcionario debido a que, de corroborarse dicha información se estaría cometiendo el delito de peculado de uso.

“ Yo creo que estamos yendo de improvisación en improvisación, se supone que tenemos un equipo técnico que digan, que procedimientos si se pueden realizar y que procedimientos no, los funcionarios no están para decir si a todo, porque si no donde queda la capacidad que tengo como profesional” indicó el regidor.

Hay que precisar que el informe de fiscalización presentado por el concejal Eulogio Méndez fue aprobado por mayoría en la última sesión de Concejo.

INVESTIGACIÓN. Hay que recordar que la Subgerencia de Serenazgo ya estaría siendo investigada por el tema del uso de los combustibles.

En tanto el regidor Morales señaló que a la fecha la autoridad edil no hizo caso a las recomendaciones incluidas dentro de varios informes de fiscalización, por lo que espera que este no sea un caso más.

En ese sentido, el concejal Alex Vargas señaló que las recomendaciones no son para incomodar sin para sumar a la gestión y que ahora han optado por otros mecanismos que obliguen a la parte ejecutiva en razón a que en reiteradas oportunidades se exige de manera verbal. Trascendió que el Órgano de Control Institucional sancionó al Concejo anterior por dejar prescribir recomendaciones.