Gerente de transportes trata de justificar porque no aplican ordenanza de libre desafiliación

El gerente de Transportes de la Municipalidad provincial de Huamanga, Jorge Luis Huicho, justificó la inaplicación de la ordenanza municipal que permite la libre desafiliación con la ausencia en el Texto Único de Procedimientos Administrativos.

“La ordenanza de libre desafiliación no se aplica desde la gestión pasada y uno de los motivos es que los trámites no están estipulados en el Tupa, recién me estoy informando del tema, pero tengo conocimiento que el concejo viene evaluando otra propuesta, cual fuera la decisión del Concejo Municipal nosotros vamos a tomar acciones inmediatas para el ordenamiento”, indicó el funcionario,

Si bien existen varios pedidos de libre desafiliación de varias mototaxistas y pagos, éstos habrían sido con el código de otra subgerencia.

De otro lado, dijo desconocer sobre el procedimiento y si se cumplieron o no los requisitos para solicitar la derogación de la ordenanza ante el Concejo Municipal.

Dijo que ahora está en manos de los regidores pues son ellos quienes aprueban las normas en el ámbito local y son quienes deben fiscalizar su cumplimiento.