Gerente del GRA confirma que acudirá a responder pliego interpelatorio del consejo

En la última sesión ordinaria, el pleno del Consejo Regional de Ayacucho acordó iniciar un proceso de interpelación al gerente general del Gobierno Regional de Ayacucho, Efraín Morte Huarancca por algunos problemas que aqueja a la institución los mismos que en nueve meses no han podido ser solucionados. Al respecto, el funcionario manifestó que aún no fue notificado sobre este proceso de control político, pero que cuando llegue el momento no tendrá ningún problema en acudir ante los consejeros.

CAUSAS. Uno de los motivos para este proceso es la baja ejecución presupuestal que a la fecha se encuentra con 25.4%. Al respecto, el funcionario refirió que en los últimos días se estará incrementando los porcentajes debido a que ya se entregó la buena pro por el proyecto del hospital de Huanta para el cual se desembolsará un promedio de 30 millones y que lo mismo ocurrirá con la institución educativa Manuel Prado de Puquio, representando un incremento en el gasto presupuestal.

“El consejo aún no nos a comunicado de manera oficial, pero nos enteramos por los medios y no hay ningún problema en responder las preguntas que se tenga sobre el gasto presupuestal y otros aspectos”, indicó.

Acotó que los consejeros están en su derecho de convocarlos a las sesiones, además de ser un compromiso del ejecutivo con el consejo par hacer frente a las interrogantes, debido a que a comparación con las gestiones anteriores y con la cantidad de presupuestos que vienen ejecutando, están en condiciones regulares.

Sobre la observación que el ejecutivo realizó al reglamento Interno del Consejo, indicó que los consejeros tienen ciertas competencias como es la interpelación, pero que la censura no estaría detrás de sus atribuciones, debido a que los funcionarios tienen cargos de confianza y son 'aves de paso', es decir, que en cualquier momento podrían quitarles la confianza y ser retirado de la gestión.