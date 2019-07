Gloria Falconí: “no quiero que se cuelguen de mis faldas para poder salir”

Síguenos en Facebook

La vicegobernadora regional Gloria Falconí le respondió a la presidenta del Instituto de la Mujer Ayacuchana (IRMA), Herlinda Calderón, quien hace días dijo que no las representaba, y señaló que no quiere que se cuelguen de sus ‘faldas’ y está lanzando opiniones personales, no como institución.

Dio a entender que las declaraciones brindadas hace días por la dirigente fueron para buscar protagonismo.

“Esa es una opinión personal de la señora, que hable como Herlinda, en todo caso ya lo dije respeto su opinión, estamos en democracia, ahí puedo estar de acuerdo con una persona y muchos otros no. No quiero que se cuelguen de mis ‘faldas’ para tratar de salir, hay personas que de repente están ahí no sé en qué situación”, indicó la autoridad visiblemente fastidiada.

Asimismo, agregó que la población será la que al final la juzgue por el trabajo que está desarrollando y la postura de Herlinda Calderón no refleja el sentir de todas las mujeres.

ANTECEDENTES. Como se recuerda hace algunos días la presidenta del IRMA manifestó que la autoridad regional no estaría cumpliendo las expectativas que tenían de ella, que no se nota el trabajo que está desarrollando a favor de las mujeres y el ejemplo que citó fue el incumplimiento del compromiso del gobernador Carlos Rua, quien tenía que contratar 30% de mujeres en cargos de línea, pero no se está dando.

“Yo me contenté de que ella (Gloria Falconí) estuviera en ese nivel, porque pensamos que podía ser una aliada en la consideración y el respeto del derecho de las mujeres, no es un favorcito que pedimos sino es lo que nos corresponde; pero, podría decir con mucha pena de que no se nota ese compromiso que ella debería tener ”, dijo Calderón en una entrevista anterior.

Es importante señalar que el IRMA en coordinación con otras organizaciones de mujeres tuvieron que hablar con el gobernador para exigirle que cumple los compromisos de campaña.