Gobernador alarga una semana más solución de problema en la UESCA

La incertidumbre en cuanto a la solución del problema originado en la Unidad Ejecutora de la Red de Salud Centro Ayacucho (UESCA) continuará una semana más, ya que el gobernador regional, Carlos Rua, pidió tiempo para tomar una decisión, no hará las cosas rápidas.

Manifestó que no vio este tema en estos días porque tenía varias actividades programadas, pidió calma a la población y que no se desesperen. “La directora del hospital ya se pronunció dio su mensaje de que ellos están trabajando fuerte, el hospital no está parando, hay que ver esos casos, hay que darnos al menos una semana para tomar una decisión, acá no se trata de que una gestión haga las cosas de manera desesperada, hay que tener un tino para tomar las decisiones”.

CONTRADICTORIO. Cuando se preguntó Rua si esta paralización de trabajadores, de más de tres semanas, está perjudicando la gestión y trabajo que debe desarrollar esta unidad ejecutora dijo que no.

No obstante este discurso no es compartido por su gerente de Desarrollo Social, Víctor Belleza, quien señaló que esta paralización sí está generando perjuicio a la población de las redes de salud que pertenecen a la UESCA.

“Se inició la campaña de vacunación, empezó el barrido de polio y sarampión, a parte las actividades regulares que se están realizando dentro del sector salud, todo de alguna manera están empezando a verse afectados. Es una unidad ejecutora y se hace la distribución para las demás redes de salud o establecimientos de salud, la paralización afecta, ninguna paralización deja de afectar el normal funcionamiento de las cosas ”, dijo.

Con respecto al cumplimiento de metas, Belleza agregó que ellos tienen un compromiso suscrito con el Minsa y el Midis alrededor del fondo de estímulo al desempeño, ahí establecen metas que deben de cumplirse, el primer trimestre no tendrían problemas, pero en el segundo trimestre estaría la dificultad.