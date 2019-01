Gobernador pide a Presidente de la República lo apoye para sacar a Huacoto del prider

Síguenos en Facebook

En medio de la ceremonia y cuando le tocó hablar al gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rúa Carbajal, la autoridad no dudó en referirse al caso del Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado (Prider) y la resistencia del titular, Eduardo Huacoto, en salir del cargo. La autoridad regional invocó al Presidente de la República, Martín Vizcarra, pueda apoyarlo para que sea removido.

Rúa dijo que ningún funcionario puede enquistarse en el cargo avalándose de una medida cautelar y tampoco se deben de aprovechar del cargo, como estaría pasando en Ayacucho.

“Tenemos funcionarios que trabajen por la región de Ayacucho y no se aprovechen del cargo porque no es posible que algunos funcionarios se quieran enquistar avalándose en una medida cautelar, señor Presidente es lo que pasa en Ayacucho, no quiero quejarme demasiado”, manifestó.

UNIDOS. Otro de los que se refirió al Prider fue el consejero regional Dante Medina, quien dijo que los 16 consejeros se han puesto de pie con respecto a este caso y están promoviendo reuniones para que impulsen acciones que hagan que Huacoto salga del cargo.

“Ayacucho tiene muchos profesionales de categoría moral que podían asumir, estamos trabajando ahora para ver de qué manera podemos proceder para retirar al señor. Estamos viendo varios caminos que se pueden dar, vamos a ir analizando y buscaremos el camino legal y técnico para no cometer errores”, acotó el consejero.

Asimismo, dijo que una de las alternativas que estaban evaluando era mover todos los proyectos a otro programa, el mismo que fue creado en el 2016 y se llama “Siembra y Cosecha de Agua”. “Podemos tranquilamente pasar los proyectos ahí y el señor que siga conduciendo como director”.

Asimismo, sobre la propuesta de la consejera Elizabeth Prado de pedir que el Colegio de Ingenieros intervengan en los proyectos que está impulsando el Prider y se inicie las fiscalizaciones, Medina dijo que esa es otra propuesta que irán manejando y se pronunciarán como Consejo Regional de Ayacucho (CRA).

Como se recuerda en el 2016 el Poder Judicial falló a favor de Eduardo Huacoto otorgándole una medida cautelar que lo hacía volver al cargo como director del Prider, un puesto de confianza.

DENUNCIAS. A la fecha, según dijo el consejero Medina, el titular de la institución en mención ya tendría dos procesos penales, uno de ellos tiene que ver con la represa Pallcca.

“Esperemos que el ejecutivo regional pueda hacer la auditoría en este sentido, ya que hay denuncias con respecto a esta obra de Pallcca, incluso estaría por perderse más de mil 500 bolsas de cemento y ello es perjudicial para la población”, expresó el consejero Javier Berrocal sobre esta obra, cuando fue a entregar la solicitud para que inicien con la auditoría a la gestión del señor Wilfredo Oscorima Núñez.