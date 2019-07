Gobernador señaló que revaluará alzas de sueldos de funcionarios

Síguenos en Facebook

Con respecto al alza de sueldos de funcionarios y los cuestionamientos que surgieron en torno al éste, el gobernador regional, Carlos Rua Carbajal, manifestó que harán un sinceramiento, una revaluación de los montos, pues reconoce que en algunos casos no van acorde con la realidad de la región, como es el caso del director del Hospital Regional de Ayacucho, Jorge Rodríguez, de quien no aprobó la remuneración de 12 mil soles.

“Nosotros no pusimos el techo, sí hemos autorizado en función a su disponibilidad presupuestaria, pero está situación no puede aprovecharse, no autorizamos el alza de 12 mil soles, pero soy consciente de que a los funcionarios hay que pagarles bien”, manifestó.

Sobre la resolución que tiene que ver con el director del Programa Regional de Irrigación y desarrollo rural integrado (Prider), señaló que fue una propuesta de la institución que se hizo llegar con una resolución, pero se dejó sin efecto. “Se dio un plazo de cinco días para la reformulación correspondiente”.

La autoridad finalizó puntualizando que si bien es cierto habrá un sinceramiento de sueldos de todas maneras se dará el incremento, pues considera que a los funcionarios se les tiene que pagar bien para que se evite que caigan en la corrupción.

